FUJI ELECTRIC INDUSTRY mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

FUJI ELECTRIC INDUSTRY hat am 10.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.01.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 17,21 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,79 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FUJI ELECTRIC INDUSTRY in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 929,8 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 44,27 JPY beziffert, während im Vorjahr 43,94 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 3,81 Prozent auf 3,93 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 3,78 Milliarden JPY gelegen.

