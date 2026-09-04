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04.09.2026 06:31:29
FUJI ELECTRIC INDUSTRY: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
FUJI ELECTRIC INDUSTRY hat am 03.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,65 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 13,84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,06 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,01 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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