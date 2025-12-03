FUJI ELECTRIC INDUSTRY stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

FUJI ELECTRIC INDUSTRY hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,65 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,28 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FUJI ELECTRIC INDUSTRY im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 939,8 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 912,3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at