|
03.12.2025 06:31:29
FUJI ELECTRIC INDUSTRY stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
FUJI ELECTRIC INDUSTRY hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,65 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,28 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FUJI ELECTRIC INDUSTRY im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 939,8 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 912,3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKaufimpulse fehlen: ATX geht schwächer in den Feierabend -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schließen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt begab sich derweil auf Richtungssuche. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Börsen in Fernost fanden unterdessen keine einheitliche Richtung.