30.04.2026 06:31:29

Fuji Electric: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Fuji Electric hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 336,03 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 254,71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 376,54 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fuji Electric 332,34 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 665,18 JPY. Im Vorjahr waren 642,69 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1 227,60 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Fuji Electric 1 123,41 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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