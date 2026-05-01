FUJI ELECTRIC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FUJI ELECTRIC hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FUJI ELECTRIC 0,420 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FUJI ELECTRIC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,40 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,05 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,15 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 7,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at