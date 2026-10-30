Fuji Electric vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Fuji Electric hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 146,55 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 106,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Fuji Electric mit einem Umsatz von insgesamt 320,06 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 295,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,41 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at