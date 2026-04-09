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09.04.2026 06:31:29
Fuji gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Fuji hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 58,64 JPY, nach 8,26 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,14 Prozent zurück. Hier wurden 208,33 Milliarden JPY gegenüber 210,74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 94,36 JPY gegenüber 44,06 JPY im Vorjahr.
Der Jahresumsatz wurde auf 814,26 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 808,93 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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