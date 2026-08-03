FUJI gewährte Anlegern Blick in die Bücher

FUJI veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31,15 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 44,46 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 35,28 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,11 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at