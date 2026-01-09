Fuji hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Fuji hat sich am 08.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,19 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 6,68 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 196,49 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 197,39 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at