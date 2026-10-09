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09.10.2026 06:31:28
Fuji hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Fuji äußerte sich am 08.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 35,12 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 17,21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,43 Prozent auf 200,04 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Fuji 207,15 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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