Fuji Heavy Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Fuji Heavy Industries präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 75,63 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 48,87 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1 262,57 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1 171,56 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at