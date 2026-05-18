Fuji Heavy Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fuji Heavy Industries hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,12 JPY. Im Vorjahresviertel waren 29,22 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 266,00 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 149,42 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 125,50 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Fuji Heavy Industries ein EPS von 458,03 JPY je Aktie vermeldet.

Fuji Heavy Industries hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4 784,97 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4 685,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at