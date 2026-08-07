Fuji Heavy Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fuji Heavy Industries präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 69,02 JPY. Im letzten Jahr hatte Fuji Heavy Industries einen Gewinn von 75,03 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 250,86 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 214,10 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at