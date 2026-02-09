Fuji Heavy Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fuji Heavy Industries gab am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 9,52 JPY. Im Vorjahresquartal waren 209,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fuji Heavy Industries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,78 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1 133,30 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1 270,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at