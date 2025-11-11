Fuji Heavy Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Fuji Heavy Industries äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 48,87 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 106,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1 171,56 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 174,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at