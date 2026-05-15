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15.05.2026 06:31:29
Fuji Kyuko: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Fuji Kyuko hat am 13.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24,22 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13,57 JPY je Aktie erzielt worden.
Fuji Kyuko hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,81 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 109,20 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 96,19 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Fuji Kyuko im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 53,52 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 52,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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