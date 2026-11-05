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05.11.2026 06:31:28
Fuji Kyuko hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Fuji Kyuko hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 27,81 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 33,35 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 14,51 Milliarden JPY gegenüber 14,26 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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