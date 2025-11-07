Fuji Kyuko stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fuji Kyuko hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 33,35 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fuji Kyuko ein EPS von 26,36 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,58 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,26 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at