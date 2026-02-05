Fuji Kyuko stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fuji Kyuko hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 31,40 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 32,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 14,11 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,62 Milliarden JPY umgesetzt.

