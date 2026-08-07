Fuji Kyuko: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Fuji Kyuko hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20,28 JPY gegenüber 20,23 JPY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Fuji Kyuko mit einem Umsatz von insgesamt 12,82 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,91 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at