FUJI LATEX hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

FUJI LATEX hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 33,55 JPY. Im Vorjahresviertel waren -10,890 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,88 Prozent auf 1,70 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at