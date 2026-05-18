FUJI LATEX: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

FUJI LATEX gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 24,96 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FUJI LATEX 158,36 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,70 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,68 Milliarden JPY.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 50,20 JPY. Im letzten Jahr hatte FUJI LATEX einen Gewinn von 235,19 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 5,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 6,80 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 7,20 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at