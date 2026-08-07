FUJI LATEX: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

FUJI LATEX hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 112,38 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FUJI LATEX noch ein Gewinn pro Aktie von -3,940 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,81 Milliarden JPY gegenüber 1,73 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at