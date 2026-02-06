FUJI LATEX zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FUJI LATEX hat am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 45,55 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FUJI LATEX noch ein Gewinn pro Aktie von 31,01 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,24 Prozent zurück. Hier wurden 1,69 Milliarden JPY gegenüber 1,86 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at