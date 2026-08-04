Fuji Machine Mfg hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Fuji Machine Mfg veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 143,58 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 64,45 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Fuji Machine Mfg im vergangenen Quartal 60,60 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Fuji Machine Mfg 41,52 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at