Fuji Machine Mfg informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fuji Machine Mfg hat am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -64,45 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Fuji Machine Mfg ein EPS von 28,05 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 38,02 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fuji Machine Mfg einen Umsatz von 31,91 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at