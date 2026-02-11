|
11.02.2026 06:31:28
Fuji Machine Mfg informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Fuji Machine Mfg lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 80,53 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 35,51 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 56,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 47,75 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
