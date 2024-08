Fuji Media: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Fuji Media ließ sich am 02.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fuji Media die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Fuji Media hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 33,92 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 23,29 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,02 Prozent auf 129,61 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Fuji Media 132,28 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at