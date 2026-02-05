FUJI MEDIA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

FUJI MEDIA lud am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FUJI MEDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,180 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,10 Prozent auf 932,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte FUJI MEDIA 952,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at