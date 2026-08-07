FUJI MEDIA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

FUJI MEDIA präsentierte in der am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,26 Prozent auf 934,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 803,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at