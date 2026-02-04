Fuji Media mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fuji Media hat am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 35,60 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 54,67 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,01 Prozent auf 143,71 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Fuji Media 145,18 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at