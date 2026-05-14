FUJI MEDIA präsentierte Quartalsergebnisse

FUJI MEDIA hat am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,27 USD gegenüber -0,690 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 1,02 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 902,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,110 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,310 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat FUJI MEDIA im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,66 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,61 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at