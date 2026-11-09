FUJI MEDIA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

FUJI MEDIA hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresviertel hatte FUJI MEDIA 0,260 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FUJI MEDIA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 808,9 Millionen USD im Vergleich zu 899,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at