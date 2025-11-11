Fuji Media: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Fuji Media veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 77,29 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 25,44 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,29 Prozent auf 132,56 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Fuji Media 138,50 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at