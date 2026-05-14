Fuji Media stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fuji Media veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 85,23 JPY gegenüber -209,770 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 159,46 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 137,47 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 32,85 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten -95,740 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 551,87 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 550,76 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at