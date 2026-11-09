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09.11.2026 06:31:29
Fuji Media verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Fuji Media hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 26,53 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 77,29 JPY je Aktie generiert.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,82 Prozent auf 128,82 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 132,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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