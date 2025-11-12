|
12.11.2025 06:31:28
FUJI MEDIA: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
FUJI MEDIA hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 898,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 3,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 928,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
