Fuji Nihon Seito stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fuji Nihon Seito hat am 31.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 35,42 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 33,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 7,07 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,87 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at