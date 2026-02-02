|
02.02.2026 06:31:29
Fuji Nihon Seito stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Fuji Nihon Seito hat am 30.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 21,57 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fuji Nihon Seito noch ein Gewinn pro Aktie von 14,47 JPY in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fuji Nihon Seito in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,37 Milliarden JPY im Vergleich zu 7,58 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
