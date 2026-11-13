Fuji Nihon Seito vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Fuji Nihon Seito präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 15,66 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 17,71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fuji Nihon Seito im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,31 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 7,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at