FUJI OIL: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

FUJI OIL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2023 abgelaufen war.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FUJI OIL in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 140,70 Milliarden JPY im Vergleich zu 113,90 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Experten hatten einen Gewinn von 34,17 JPY je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 134,85 Milliarden JPY erwartet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 71,27 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 133,84 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 557,41 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 433,83 Milliarden JPY im Vorjahr.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 92,16 JPY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 552,24 Milliarden JPY gerechnet.

Redaktion finanzen.at