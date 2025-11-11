|
Fuji Oil Company,: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Fuji Oil Company, hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 46,48 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Fuji Oil Company, ein Ergebnis je Aktie von -275,340 JPY vermeldet.
Umsatzseitig standen 112,08 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 41,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fuji Oil Company, 191,71 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
