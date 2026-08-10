FUJI OIL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FUJI OIL hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 64,81 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FUJI OIL 37,78 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat FUJI OIL 179,81 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 181,83 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at