10.11.2025 11:08:32
Fuji Oil Posts Wider Loss In H1
(RTTNews) - Fuji Oil Company reported a first half loss attributable to owners of parent of 18.2 billion yen compared to a loss of 16.2 billion yen, a year ago. Basic loss per share was 235.31 yen compared to a loss of 209.32 yen. Net sales were 175.8 billion yen, a decline of 58.8% from last year.
For the fiscal year ending March 31, 2026, the company expects: loss attributable to owners of parent of 15.8 billion yen, and net sales of 527.4 billion yen.
