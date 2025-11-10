Fuji Oil Posts Wider Loss In H1

(RTTNews) - Fuji Oil Company reported a first half loss attributable to owners of parent of 18.2 billion yen compared to a loss of 16.2 billion yen, a year ago. Basic loss per share was 235.31 yen compared to a loss of 209.32 yen. Net sales were 175.8 billion yen, a decline of 58.8% from last year.

For the fiscal year ending March 31, 2026, the company expects: loss attributable to owners of parent of 15.8 billion yen, and net sales of 527.4 billion yen.

