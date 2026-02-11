|
FUJI OIL präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
FUJI OIL hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 91,15 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -49,290 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 207,09 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 175,93 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
