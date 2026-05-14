FUJI OIL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FUJI OIL äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

FUJI OIL hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 60,87 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 63,52 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 189,51 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 179,32 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 129,60 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 25,95 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 772,29 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 671,21 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at