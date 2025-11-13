FUJI OIL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FUJI OIL hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 61,54 JPY. Im Vorjahresviertel waren -42,600 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 193,87 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 163,58 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at