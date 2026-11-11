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11.11.2026 06:31:29
FUJI OIL zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
FUJI OIL hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 80,38 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FUJI OIL ein EPS von 61,54 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 180,66 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 193,87 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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