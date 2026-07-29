FUJI OOZX hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

FUJI OOZX hat am 27.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 68,28 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FUJI OOZX 58,46 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FUJI OOZX in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,45 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,83 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at