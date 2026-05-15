FUJI OOZX informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

FUJI OOZX hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 65,74 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 79,06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 7,32 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 212,88 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 151,54 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 29,09 Milliarden JPY – ein Plus von 13,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem FUJI OOZX 25,54 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at